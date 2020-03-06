Экс-голкипер сборной Аргентины: Месси не феномен, он ходит по полю

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти резко высказался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.
Фото: Reuters
"Мне плевать, будут ли меня критиковать в Аргентине. Месси больше не феномен. С ним неправильно обращались, его возвысили. Он привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю.

Когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать. Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще", — цитирует Гатти Goal.

В сезоне 2019/2020 на счету Лионеля Месси 30 матчей во всех турнирах за "Барселону", 23 забитых мяча и 16 голевых передач.

Действующий контракт 32-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2021-го года.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на одно очко от лидирующего мадридского "Реала".

В первом матче плей-офф ЛЧ "Барселона" сыграла вничью с "Наполи" - 1:1. Ответная игра пройдёт на "Камп Ноу" 18 марта.


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Теги: Примера Барселона Месси
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