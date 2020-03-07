- Никогда нет уверенности, что вы продолжите выполнять в футболе одну из ролей.
Сегодня я тренер "Реала", но завтра всё может измениться. Со мной никто не связывался и я хочу отметить, что мне нравится работать с моими игроками каждый день, - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Зидан: сегодня я возглавляю "Реал", а завтра может всё измениться
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что не знает, что изменится в его жизни завтра
Источник: getty images
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