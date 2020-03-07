"Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 2:2.



Чемпионат Испании



27 тур



Атлетико – Севилья 2:2



Голы: Йонг, 20, Мората, 32 (пен.), Фелиш, 36, Окампос, 42 (пен.)



Атлетико М: Облак, Эрмосо (Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Коке, Фелиш, Мората (Коста, 68), Корреа



Севилья: Вацлик, Кунде, Навас, Регилон, Карлос, Гудель, Банега, Жордан (Гомес, 74), Сусо (Эн-Несири, 63), Окампос, Йонг



Предупреждения: Карлос, 31, Навас, 43, Банега, 45+1, Гудель, 56, Фелиш, 73