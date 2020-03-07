Форвард "Барселоны" Лионель Месси начал матч 27-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" в стартовом составе.
На 42-й минуте аргентинский футболист грубо сфолил на сопернике и получил желтую карточку. Месси получил предупреждение в третьей игре подряд. Ранее ему показывали жёлтую карточку в матчах с мадридским "Реалом" (0:2) и "Наполи" (1:1) в Лиге чемпионов. Такое случилось впервые в карьере нападающего.
Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд
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