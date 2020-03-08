Зидан: "Реал" провёл худшую игру в сезоне

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче с "Бетисом" (1:2) в 27-м туре Ла Лиги.
Фото: Getty Images
"Мы допустили много ошибок. Команда не была на своем уровне во всех компонентах. Это наш худший матч в сезоне. Требовалось больше энергии, владения мячом, агрессивности. Нам не стоит впадать в панику, но и счастливы не можем быть.

Нет никаких объяснений такому результату. Будем бороться за победу в чемпионате. Но в этой игре не заслуживали победы", — цитирует Зидана AS.

Вчера "Реал" уступил "Бетису" на выезде со счётом 1:2. Счёт в матче открыл футболист "Бетиса" Сидней. Позже счёт сравнял форвард "сливочных" Карим Бензема, но "Бетис" всё-таки сумел выйти вперёд. Победный гол в составе хозяев забил воспитанник "Барселоны" Кристиан Тельо.

По итогам 27-го тура чемпионата Испании "Реал" опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперёд "Барселону". Отрыв каталонцев составляет 2 очка.

Следующий матч в Примере подопечные Зинедина Зидана проведут в пятницу, 13 марта, на своём поле против "Эйбара". Начало игры в 23:00 мск.


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Теги: Примера Реал Бетис Зидан
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