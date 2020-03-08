"Это какой-то отстой". Рамос - о поражении от "Бетиса"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Бетиса" (1:2) в чемпионате Испании.
Фото: Global Look Press
"Справедливый результат. Нужно критично относиться к себе. Это какой-то отстой. Победа над "Барселоной" не затуманила нам разум. Впереди еще много матчей, и если мы хотим стать чемпионами, то таких поражений быть не должно. Мы должны отреагировать и вернуться более сильными.

"Бетис" сыграл в свой футбол, а мы показывали хорошую игру только отрезками. Нужно показывать больше интенсивности", — приводит слова Рамоса Marca.

В этом сезоне 33-летний защитник сыграл за "Реал" 37 матчей во всех турнирах и забил в них 7 голов.

Вчера "Реал" уступил в выездном матче Ла Лиги "Бетису" со счётом 1:2. У хозяев поля отличились Сидней и Тельо. Единственный мяч в составе "Реала" на счету Карима Бензема.

По итогам 27-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" упустил первое место в таблице, которую теперь возглавляет "Барселона". "Сине-гранатовые" опережают "сливочных" на 2 очка.

14 матча подопечные Зинедина Зидана проведут очередной матч чемпионата с "Эйбаром".


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Теги: Рамос Реал Бетис
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