Мората пропустит больше месяца из-за травмы

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората получил повреждение в ответной игре 1/8 финала ЛЧ с "Ливерпулем" (3:2).

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Как сообщает As, у Мораты - мышечная травма. Форвард пропустит до полутора месяца.



Мората выбывает из строя во второй раз за два месяца.



11 марта "Атлетико" выиграл у "Ливерпуля" в дополнительное в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счётом 3:2. Мората забил последний гол "матрасников" в этой игре.



Всего в сезоне 2019/2020 на счету Мораты 32 матча за "Атлетико" во всех турнирах, 12 голов и 3 результативные передачи.