15 марта стало известно, что три футболиста и два сотрудника "Валенсии" заразились коронавирусом.
"Были сданы пробы, выявили тех игроков, которые заражены коронавирусом. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно", - цитирует Черышева-старшего ТАСС.
Напомним, из-за коронавируса все ведущие чемпионаты были приостановлены. С завтрашнего дня должны приостановить чемпионат России по футболу.
Также на данный момент неизвестно, состоится ли чемпионат Европы-2020. Ранее сообщалось, что турнир может пройти в декабре.
Дениса Черышева проверили на коронавирус
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева рассказал, что его сына проверили на коронавирус.
Global Look Press
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