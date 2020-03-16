Дениса Черышева проверили на коронавирус

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева рассказал, что его сына проверили на коронавирус.
Global Look Press
15 марта стало известно, что три футболиста и два сотрудника "Валенсии" заразились коронавирусом.

"Были сданы пробы, выявили тех игроков, которые заражены коронавирусом. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно", - цитирует Черышева-старшего ТАСС.

Напомним, из-за коронавируса все ведущие чемпионаты были приостановлены. С завтрашнего дня должны приостановить чемпионат России по футболу.

Также на данный момент неизвестно, состоится ли чемпионат Европы-2020. Ранее сообщалось, что турнир может пройти в декабре.


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Теги: Черышев Денис Валенсия Ла Лига
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