El Confidencial: Месси готов остаться в "Барселоне" только в том случае, если в команду перейдет Неймар

Как сообщает El Confidencial, форвард "Барселоны" Лионель Месси несчастлив в клубе.
Global Look Press
Отмечается, что аргентинский футболист недоволен результатами команды и отставкой главного тренера Эрнесто Вальверде. Месси готов остаться в "Барселоне", если руководство вернет нападающего "ПСЖ" Неймара.

Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года, подписав соглашение с "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.


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Теги: Месси Неймар Барселона Ла Лига
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