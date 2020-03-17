El Confidencial: Месси готов остаться в "Барселоне" только в том случае, если в команду перейдет Неймар

Как сообщает El Confidencial, форвард "Барселоны" Лионель Месси несчастлив в клубе.

Global Look Press

Отмечается, что аргентинский футболист недоволен результатами команды и отставкой главного тренера Эрнесто Вальверде. Месси готов остаться в "Барселоне", если руководство вернет нападающего "ПСЖ" Неймара.



Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года, подписав соглашение с "ПСЖ". Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.