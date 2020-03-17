В Королевской федерации футбола прокомментировали предложение проверить все испанские клубы на коронавирус

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался о предложении проверить футболистов всех испанских клубов на коронавирус.



"У некоторых пациентов жизнь находится под вопросов из-за коронавирусом, и им тоже нужен текст. Тесты нам нужно делать только в вынужденных мерах. Футболисты и так изолированы от всех других людей. Это незаконно, мы не будем это поддерживать", - цитирует Рубиалеса Sport.es.



В Испании количество зараженных приближается к 12 тысяч людей. Всего в мире было зафиксировано более 190 тысяч случаев заражения.