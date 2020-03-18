Три положительных теста на коронавирус сдали футболисты основной команды. Их фамилии не сообщаются.
Семь человек из тренерского штаба и пять сотрудников клуба также оказались инфицированы коронавирусом.
Сообщается, что все зараженные чувствуют себя хорошо.
Напомним, что матчи испанской Примеры в настоящий момент приостановлены из-за распространения коронавируса в Европе. На паузе находятся и остальные ведущие европейские первенства.
В настоящий момент известно о более 200 000 случаев заражения уханьским вирусом COVID-19 в мире. Погибло более 8000 человек.
В Испании число зараженных коронавирусом превысило 13 000 человек. Погибло более 600 человек.
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Испанский "Алавес" сообщил о 15-ти случаях заражения коронавирусом в клубе
Официальный сайт "Алавеса" сообщил о том, что в клубе было выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом.
Фото: Global Look Press
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