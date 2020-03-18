Дзанетти - об интересе "Барселоны" к Мартинесу: он счастлив в "Интере"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал информацию в СМИ о том, что в услугах нападающего команды Лаутаро Мартинеса заинтересована "Барселона".

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"Он один из лучших игроков, к тому же он еще молод. У него большое будущее в Италии. Он счастлив в "Интере". Он проводит фантастические матчи за клуб и сборную", - приводит слова Дзанетти Radio Continental.



В нынешнем сезоне Мартинес провел 22 матча, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.