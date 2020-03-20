Зидан не покинет "Реал" летом

Как сообщает AS, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не покинут команду летом, несмотря на то, на каком месте будут "сливочные" по итогам сезона.
Getty Images
Отмечается, что руководство "Реала" из-за приостановки чемпионата из-за коронавируса было вынуждено досрочно начать планирование на следующий сезон. Зидан в любом случае продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков в 27 матчах.


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Теги: Зидан Реал Ла Лига
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