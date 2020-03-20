Ракитич не захотел переходить в "Ювентус" и намерен вернуться в "Севилью"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отказался от трансфера в "Ювентус", изъявив желание продолжить карьеру в "Севилье".

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По информации Marca, в зимнее трансферное окно "Барселона" получила предложение по трансферу Ракитича из "Ювентуса". Руководство "старой синьоры" готово было заплатить за переход футболиста 42 миллиона евро, при этом предложив Ракитичу улучшенный контракт, в сравнении с его нынешней зарплатой. Каталонцы были не против расстаться с игроком, но сам хорват не захотел выступать в Италии.



При этом, по информации источника, Иван Ракитич в летнее трансферное окно хочет покинуть "Барселону" ради перехода в "Севилью", из которой он перешёл в состав "блауграну". За андалусийцев полузащитник выступал в период с 2011-го по 2014-й год, выиграв с клубом Лигу Европы в сезоне 2013/14.



Действующий контракт Ракитича с "Барселоной" рассчитан до июня 2021-го года.



В текущем сезоне на счету Ракитича четыре голевые передачи в 31-м матче за "Барселону" во всех турнирах.