Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Sport.es, в услугах футболиста заинтересована "Барселона". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.
Отмечается, что между клубами хорошие рабочие отношения. Итальянский клуб, в свою очередь, проявляет интерес к игрокам академии каталонской команды.
В нынешнем сезоне Бога провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
"Барселона" рассматривает вариант с подписанием Жереми Бога
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!