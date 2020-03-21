"Барселона" рассматривает вариант с подписанием Жереми Бога

Нападающий "Сассуоло" Жереми Бога может продолжить карьеру в Испании.



Как сообщает Sport.es, в услугах футболиста заинтересована "Барселона". Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.



Отмечается, что между клубами хорошие рабочие отношения. Итальянский клуб, в свою очередь, проявляет интерес к игрокам академии каталонской команды.



В нынешнем сезоне Бога провел 24 матча, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.