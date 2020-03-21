Бывший президент "Реала", у которого был выявлен коронавирус, умер в возрасте 76 лет

В возрасте 77 лет ушел из жизни бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.
n-tv.de
У Санса на прошлой недели выявили коронавирус, после чего он был госпитализирован в больницу. 19 марта сын функционера сообщил, что состояние отца ухудшилось.

Санс был президентом "Реала" с 1995 по 2000 год. Мадридский клуб под его правлением дважды побеждал в Лиге чемпионов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Реал Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента "Реала"
"Бавария" летом хочет выкупить Перишича
Отказ продать Чалова – главная ошибка в жизни Гинера. Или не всё так просто, а 25 млн фунтов – сказки агента?
Рами порадовал своих фанатов фокусом с монетками (видео)
Ибрагимович летом может завершить карьеру
Роналдиньо на день рождения в тюрьме приготовили барбекю (фото)
Черышев: нравится номер 17, но в сборной он был у Головина
Эмануэль Маммана принял участие в челлендже, переодевшись в женщину (видео) 1
Бывший президент "Реала", у которого был выявлен коронавирус, умер в возрасте 76 лет
У Феллайни выявили коронавирус 1
Кузяев: кумиром в детстве был Бергкамп, потому что мой любимый клуб - "Арсенал"
Аршавин: если бы мне сейчас принесли дорожку домой, я бы не бегал
Руководство АПЛ может возобновить сезон 1 июня 1
Сане пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
Паоло Мальдини и его сын заразились коронавирусом 6
Генич - о работе на матче чемпионата Белоруссии: это было незабываемо! 1
"Зенит" проиграл "Мидтьюлланду" в Football Manager
Заболотный: будем не против, если сезон будет завершен досрочно 6
"Барселона" рассматривает вариант с подписанием Жереми Бога 1
Бывший игрок "Зенита" Гарай попал в сферу интересов "Ромы"
Малком: был бы рад в будущем вернуться в "Барселону" 6
У Пауло Дибалы и его девушки диагностировали коронавирус 1
"Манчестер Юнайтед" может подписать Година
Тихонов: в Белоруссии интересный чемпионат, там может произойти все что угодно 2
Евсеев рассказал, что из-за паузы в РПЛ у него появилась возможность пообщаться с женой
Неймар уведомил "Барселону" о своем желании вернуться. Игрок хочет в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "ПСЖ" 1
"Нам запретили покидать Анталью". Кудряшов рассказал о ситуации в Турции в связи с пандемией коронавируса
"Девочки, зубочистки не едят!" Уткин – о показе чемпионата Белоруссии на "Матч ТВ" 1
Канделаки - о Смолове: как он заблистал в "Сельте"! Такой губастенький, очень рекламоёмкий 8
The Telegraph: УЕФА может дать АПЛ ещё 2 месяца для завершения сезона, если лига откажется от клуба в Лиге Европы 1
Все новости