У Санса на прошлой недели выявили коронавирус, после чего он был госпитализирован в больницу. 19 марта сын функционера сообщил, что состояние отца ухудшилось.
Санс был президентом "Реала" с 1995 по 2000 год. Мадридский клуб под его правлением дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Бывший президент "Реала", у которого был выявлен коронавирус, умер в возрасте 76 лет
В возрасте 77 лет ушел из жизни бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс.
n-tv.de
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