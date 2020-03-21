"Барселона" намерена усилить центр обороны и следит за ситуацией вокруг еврокубкового бана "Манчестер Сити".
Ранее УЕФА отстранил "горожан" от еврокубковых турниров на 2 года за нарушение финансового фэйр-плэй.
"Барселона" рассчитывает, что, если решение не будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде, защитник Эмерик Лапорт захочет покинуть клуб.
Французский футболист считался безусловным игроком основного состава команды Пепа Гвардиолы, однако осенью получил серьёзную травму. Лапорт вернулся в основу к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", однако вновь получил повреждение и выбыл из строя.
"Барселона" надеется приобрести Лапорта, если он захочет уйти из "Манчестер Сити" из-за бана на еврокубки
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