Отец Йовича отреагировал на угрозы президента Сербии, пригрозившего форварду "Реала" тюрьмой



Милан Йович, отец форварда " Реала " Луки Йовича, поделился мнением о ситуации, в которую попал его сын.

Фото - ESPN

Йович, вернувшись в Сербию из Испании, нарушил правила карантина, связанные с пандемией коронавируса. Спортсмен выходил из своего дома. После этого президент Сербии Александр Вучич пригрозил футболисту тюрьмой в случае повторного нарушения.



"Лука прошёл два теста на коронавирус. Они оба показали отрицательный результат. Поэтому он подумал, что может вернуться в Сербию.



Создаётся впечатление, будто мы говорим о преступнике. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии, но только если сын виновен. Я поддержу решение об уголовном наказании, если Лука нарушил закон. Но он находится дома в Белграде.



Его девушка беременна. Она не могла покидать дом, чтобы праздновать день рождения. Да, появились фото, на которых они находятся вместе с Лукой. Но эти фото сделали в Испании", - цитирует отца Йовича Puls Online.