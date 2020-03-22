Отец Йовича отреагировал на угрозы президента Сербии, пригрозившего форварду "Реала" тюрьмой

Милан Йович, отец форварда "Реала" Луки Йовича, поделился мнением о ситуации, в которую попал его сын.
Фото - ESPN
Йович, вернувшись в Сербию из Испании, нарушил правила карантина, связанные с пандемией коронавируса. Спортсмен выходил из своего дома. После этого президент Сербии Александр Вучич пригрозил футболисту тюрьмой в случае повторного нарушения.

"Лука прошёл два теста на коронавирус. Они оба показали отрицательный результат. Поэтому он подумал, что может вернуться в Сербию.

Создаётся впечатление, будто мы говорим о преступнике. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии, но только если сын виновен. Я поддержу решение об уголовном наказании, если Лука нарушил закон. Но он находится дома в Белграде.

Его девушка беременна. Она не могла покидать дом, чтобы праздновать день рождения. Да, появились фото, на которых они находятся вместе с Лукой. Но эти фото сделали в Испании", - цитирует отца Йовича Puls Online.


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Теги: Йович Коронавирус Реал
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