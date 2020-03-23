Пауза в Примере продлена на неопределённый срок

Руководство испанской Примеры приняло решение продлить паузу в чемпионате из-за коронавируса.



Фото - Diario Sport

Пока неизвестно, до какого времени продлена пауза. Ранее турнир был приостановлен на две недели, соответствующее решение лига приняла 12 марта.



Теперь же примерные сроки возобновления чемпионата страны даже не называются. То есть, пауза вводится бесрочная, она будет действовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Испании не изменится.



В Испании коронавирусом заразились более 33 тыс. человек, из них скончались уже 2,2 тыс. человек.