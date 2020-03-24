"Бавария" заинтересована в приобретении тер Штегена

Немецкий голкипер "Барселона" Марк-Андре тер Штеген может перейти в мюнхенскую "Баварию".

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Как сообщает Diario Sport, руководство "Баварии" планирует заменить тер Штегеном нынешнего голкипера клуба Мануэля Нойера.



У Нойера непростые отношения с почетным президентом клуба Францем Беккенбауэром. Сообщается, что это может осложнить переговоры о продлении контракта Нойера с "Баварией".



Тер Штеген до сих пор не договорился с "Барселоной" о новом контракте. Голкипер настаивает на повышении размера заработной платы.



Ранее сообщалось, что на тер Штегена, помимо "Баварии", претендуют "Ювентус" и "ПСЖ".



Действующий контракт 27-летнего голкипера с каталонцами рассчитан до 2022-го года. Trasnfermarkt оценивает тер Штегена в 90 миллионов евро.



В сезоне 2019/2020 тер Штеген провёл за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, пропустил 34 гола, а в 11-ти играх оставил свои ворота в неприкосновенности.