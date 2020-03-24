"Бавария" заинтересована в приобретении тер Штегена

Немецкий голкипер "Барселона" Марк-Андре тер Штеген может перейти в мюнхенскую "Баварию".
Фото: Getty Images
Как сообщает Diario Sport, руководство "Баварии" планирует заменить тер Штегеном нынешнего голкипера клуба Мануэля Нойера.

У Нойера непростые отношения с почетным президентом клуба Францем Беккенбауэром. Сообщается, что это может осложнить переговоры о продлении контракта Нойера с "Баварией".

Тер Штеген до сих пор не договорился с "Барселоной" о новом контракте. Голкипер настаивает на повышении размера заработной платы.

Ранее сообщалось, что на тер Штегена, помимо "Баварии", претендуют "Ювентус" и "ПСЖ".

Действующий контракт 27-летнего голкипера с каталонцами рассчитан до 2022-го года. Trasnfermarkt оценивает тер Штегена в 90 миллионов евро.

В сезоне 2019/2020 тер Штеген провёл за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, пропустил 34 гола, а в 11-ти играх оставил свои ворота в неприкосновенности.


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Теги: Бундеслига Бавария тер Штеген Барселона Примера Зарубежные трансферы
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