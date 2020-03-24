"Он мне сказал привет, типа добро пожаловать в Ла Лигу.
Пообщались, спросил, как впечатления. И сказал, что надо было раньше приезжать", — сказал Смолов в эфире прямой трансляции в своём Instagram.
Напомним, что Фёдор Смолов перешёл в испанскую "Сельту" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива".
В новой команде 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионата Испании, в которых забил один гол, в матче с мадридским "Реалом" (2:2) на "Сантьяго Бернабеу".
По окончании арендного соглашения "Сельта" сможет выкупить трансфер Смолова.
Смолов: Рамос сказал мне, что надо было раньше приезжать
Российский нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, о чём ему удалось поговорить с капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом.
Фото: Getty Images
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