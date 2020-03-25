Федерация футбола Испании выделит полмиллиарда евро для клубов из-за коронавируса

Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что организация поможет клубам в период пандемии коронавируса.



"Мы общались с финансовыми организациями. Если Ла Лига хочет, мы поговорим.



Мы работаем над предоставлением кредитной линии в размере 500 миллионов евро", — цитирует Рубиалеса Marca.



Ранее со схожей идеей выступила английская футбольная лига, желающая предоставить клубам беспроцентный кредит.



Напомним, что в настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.



По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.