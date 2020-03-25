Азар: первый сезон в "Реале" получился тухлым

Бельгийский полузащитник " Реала " Эден Азар прокомментировал свой первый год в составе мадридского клуба.

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"Мой первый сезон в "Реале" был тухлым. Это был сезон адаптации. Я буду судить по второму сезону. Я должен быть в хорошей форме в следующем году. В целом коллектив хороший. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня ещё четыре года на контракте. Надеюсь, что буду в отличной форме", — цитирует Азара RTBF.



Эден Азар перебрался в Мадрид летом прошлого года из "Челси" за 100 миллионов евро.



В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника один забитый мяч в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах.



В настоящее время полузащитник восстанавливается после операции, сделанной ему в США. Причиной послужила трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за травм.