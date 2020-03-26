Игроки "Барселоны" отказались сократить зарплату в период паузы из-за коронавируса

Футболисты "Барселоны" отказались идти на понижение зарплаты в период карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Источник: getty images

Об этом сообщает AS.



По сведениям источника, "Барселона" предложила снижение зарплат игрокам всех спортивных команд в структуре клуба. Для футболистов предполагались компенсации, которые не снижали бы заработную плату более, чем на половину.



После отказа игроков "каталонцы" обратятся к государственной программе ERTE, позволяющая приостановить трудовой контракт или сократить рабочий график без увольнения работника.



Напомним, изначально Ла Лига была приостановлена на два тура из-за пандемии коронавируса в мире. Затем чемпионат был остановлен на неопределенный срок.



Число умерших от вируса в Испании превысило аналогичный показатель в Китае.