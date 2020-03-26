"Сантьяго Бернабеу" на время пандемии коронавируса станет складом

Мадридский "Реал" преобразовал домашний стадион "Сантьяго Бернабеу" в склад на время пандемии коронавируса.

Источник: getty images

Об этом сообщает сайт испанской команды.



В "Сантьяго Бернабеу" будут хранится продовольствие, медикаменты и любые средства, требуемые для устранения распространения коронавируса в стране.



В своём заявлении "Реал" призвал любые организации делать пожертвования и присылать их на "Сантьяго Бернабеу".



Напомним, чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса в мире. В стране зафиксировано свыше 45 тысяч активных заболеваний вирусом. Умерло 4000 человек, выздоровели - семь тысяч граждан.