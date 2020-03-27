Одноклубнику Смолова грозит крупный штраф за 27-часовое путешествие во время карантина

Полузащитник "Сельты" Пионе Систо нарушил условия карантина.

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Об этом сообщает AS.



25-летний датчанин отправился в путешествие из Виго в Копенгаген на своей машине, предупредив об этом клуб лишь в дороге.



Сообщается, что теперь Систо получит крупный денежный штраф.



Из-за пандемии коронавируса Ла Лига приостановлена на неопределенный срок. В Испании зафиксировано 65 тысяч заболеваний коронавирусом, свыше 50000 человек продолжают лечение, 9000 вылечились, а 5000 граждан страны умерло.