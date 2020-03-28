"Рома" интересуется Диего Костой

Нападающий "Атлетико" Диего Коста заинтересовал "Рому".

Фото: Getty Images

По информации Mundo Deportivo, спортивный директор римского клуба Джанлука Петрачи заинтересован в приглашении 31-летнего нападающего. Сообщается, что "Атлетико" на станет удерживать Диего Косту, если клуб получит выгодное предложение.



Действующий контракт Косты с "матрасниками" рассчитан до 2021-го года. Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.



В текущем сезоне Диего Коста забил два мяча и отдал три голевые передачи в 19-ти матчах за "Атлетико" во всех турнирах.



Коста вернулся в "Атлетико" в январе 2018-го года за 66 миллионов евро из "Челси", за который выступал на протяжении четырех лет.