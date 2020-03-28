По информации Mundo Deportivo, спортивный директор римского клуба Джанлука Петрачи заинтересован в приглашении 31-летнего нападающего. Сообщается, что "Атлетико" на станет удерживать Диего Косту, если клуб получит выгодное предложение.
Действующий контракт Косты с "матрасниками" рассчитан до 2021-го года. Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Диего Коста забил два мяча и отдал три голевые передачи в 19-ти матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
Коста вернулся в "Атлетико" в январе 2018-го года за 66 миллионов евро из "Челси", за который выступал на протяжении четырех лет.
"Рома" интересуется Диего Костой
Нападающий "Атлетико" Диего Коста заинтересовал "Рому".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!