Руководство Примеры сообщило клубам, когда может быть возобновлён чемпионат

Президент Примеры Хавьер Тебас провёл видеоконференцию с руководителями клубов Примеры и Сегунды, сообщает AS.
На совещании Тебас обсудил вопрос возобновления чемпионата Испании, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Стороны обсудили разные варианты. Приоритетным вариантом для руководства Примеры является проведение матчей летом.

Сам Тебас считает, что сезон доиграть вполне реально. Но, похоже, что не все представители клубов разделяют его оптимизм.


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Теги: Примера Коронавирус Ла Лига
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