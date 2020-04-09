Экс-спортивный директор "Барселоны": сомневаюсь, что Месси уедет в другой клуб

Бывший спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда прокомментировал слухи о том, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси может перейти в "Интер".

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"Он слишком счастлив в "Барселоне", и я сомневаюсь, что он уедет играть в другой клуб. Его в Барселоне все любят, он там с самого детства. Он много зарабатывает и у него не должно быть никакого желания покидать "Камп Ноу", - цитирует Брайду TMW.



Ранее в СМИ сообщалось, что в следующем сезоне аргентинец может присоединиться к "Интеру".



Соглашение Месси с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.



В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч в чемпионате Испании, забив 24 гола и отдав 16 голевых передач.