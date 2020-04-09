"Фейк-ньюс". Месси отреагировал на слухи о переходе в "Интер"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в сторис своего инстаграма опроверг информацию о том, что он может перейти в "Интер".



"Фейк-ньюс. Ранее они писали это же и про "Ньюэллс Олд Бойз", но это все неправда. Слава богу, что им никто не верит", - написал аргентинец.



Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за команду с 2003 года. В 474 матчах аргентинец забил 438 голов. Его контракт с каталонским клубом истекает летом 2021-го года.