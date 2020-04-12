"Боруссия" хочет купить Торреса у "Валенсии" за 40 миллионов евро

Полузащитник "Валенсии" Ферран Торрес может оказаться в дортмундской "Боруссии".

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По информации Marca, руководство дортмундского клуба готово потратить на 20-летнего испанца до 40 миллионов евро.



Также на Феррана Торреса претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



Торрес является воспитанником "летучих мышей". Действующий контракт полузащитника с "Валенсией" рассчитан до июня 2021-го года.



В нынешнем сезоне на счету Феррана Торреса 6 голов и 7 результативных передач в 35-ти матчах за "Валенсию" во всех турнирах.