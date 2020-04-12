"Барселона" обеспечила больницы Каталонии 15 тысячами средств индивидуальной защиты

Каталонская "Барселона" помогает местным больницам в пандемию коронавируса.
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба клуба, "Барселона" передала больницам Каталонии 15 тысяч средств индивидуальной защиты.

— В связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса фонд «Барселоны» продолжает работу по оказанию помощи в преодолении кризиса, - сказано в заявлении команды.

В Испании зафиксировано 166 019 случаев заражения коронавирусом. 16 972 человека умерло.


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Теги: Барселона Коронавирус Ла Лига
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