- В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется к идеальному шторму. Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами.
Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства, — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.
Ранее В СМИ появилась информация, что в "Барселоне" случилась массовая отставка директоров, а также клуб обеспечил больницы Каталонии 15 тысячами средств индивидуальной защиты.
В Ла Лиге команды успели сыграть 27 туров. "Барселона" лидирует в таблице, имея в активе 58 очков.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире число зараженных COVID-19 преодолело отметку в 1 850 000 человек, более 114 тысяч летальных исходов. Лидером по количеству случаев заболевания являются Соединенные Штаты - около 560 тысяч человек, более 22 тысяч смертей.
В России на данный момент известно о 15 770 случаях заражения коронавирусом, 1291 вылечились и 130 человек умерло.
Один из кандидатов на пост директора "Барселоны" сообщил, что клуб находится на грани банкротства
Предприниматель Виктор Фонт, который считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах директора "Барселоны" в следующем году, сообщил, что сине-гранатовые находятся на грани банкротства.
Фото: Sportbox
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