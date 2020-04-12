Один из кандидатов на пост директора "Барселоны" сообщил, что клуб находится на грани банкротства

Предприниматель Виктор Фонт, который считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах директора "Барселоны" в следующем году, сообщил, что сине-гранатовые находятся на грани банкротства.

Фото: Sportbox