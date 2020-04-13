Напомним, Смолов на прошлой неделе прилетел из Виго в Россию, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса. Сам футболист отметил, что он согласовал это решение с испанским клубом.
"Думаю, что Федор сможет обратно прилететь в Испанию, у него есть контракт с клубом. Я слышал, что оставили один еженедельный рейс из Москвы в Испанию. Думаю, "Сельта" известит Смолова, когда будет нужно вернуться, проверит на коронавирус, и они приступят к работе. Вполне возможно, что обратно он прилетит так же, как и прибыл в Россию, через Белоруссию", - сказал Черышев.
Чемпионат Испании, как и другие европейские лиги приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день известно о 169 тысяч случаев заражения коронавирусом в Испании.
Дмитрий Черышев: думаю, что Смолов сможет прилететь обратно в Испанию
Российский тренер Дмитрий Черышев в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, как нападающий "Сельты" Федор Смолов сможет обратно прилететь в Испанию.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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