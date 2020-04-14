"Интер" готов обменять Мартинеса на Гризманна

"Барселона" заинтересована в покупке нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По сведениям источника, "Интер" готов отпустить 22-летнего форварда в том случае, если в обратном направлении последует французский нападающий Антуан Гризманн.



В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн забил 14 голов и отдал три голевые передачи в 37 матчах. Мартинес отметился 16 мячей и отдал четыре голевые передачи в 31 матче.