Куртуа "составил" идеального голкипера из вратарских качеств других игроков

Игрок мадридского " Реала " Тибо Куртуа использовал вратарские качества, чтобы "создать" идеального голкипера.

Фото: Eurosport

При этом бельгиец использовал свои навыки и характеристики игроков из других клубов.



- По игре на выходах лучший я. В Бельгии учат забирать мяч при выходе из ворот, в Испании — отбивать кулаками. Это большая разница. Отражение ударов — Ян Облак. Он отлично с этим справляется. Ловкость возьму от Синана Болата из "Антверпена", с которым мы играли за "Генк". Никогда не видел такой скорости и мобильности. Игра ногами — тер Штеген. В выходах один на один силён я, хорош Алисон. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы. По психологии я бы тоже поставил на себя, — цитирует голкипера AS.



27-летний бельгиец перешел в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, контракт был подписан на 6 лет. За "сливочных" Куртуа провел 51 матч в Ла Лиге и пропустил 52 мяча.



В сборной Бельгии вратарь выступает с 2011 года. Тибо провел за национальную команду 79 официальных матчей и пропустил в них 57 голов.



Также голкипер выступал за мадридский "Атлетико" и бельгийский "Генк".