Стали известны три игрока "Барселоны", которые гарантированно защищены от продажи грядущим летом

В каталонской команде есть лишь три игрока, которым гарантировано место в клубе.

Об этом сообщает ESPN.



По информации источника, в клубе наверняка останутся Лионель Месси, вратарь тер Штеген и хавбек Де Йонг.



Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что летом блауграна может провести несколько обменов.



Прежде становилось известно, что временные рамки трансферного окна могут быть сдвинуты из-за пандемии коронавируса.