Бывший президент "Барселоны": Месси хочет играть с лучшими игроками мира. Я вернул бы Неймара

Экс-президент каталонского клуба Сандро Росель заявил, что вернул бы в "Барселону" бразильца Неймара.

Бразилец выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ".

В зимнее трансферное окно в СМИ сообщалось, что каталонцы летом хотят вернуть Неймара.

"Месси - лучший в истории. Он очень умен. Лионель хочет играть с лучшими футболистами мира в одной команде, чтобы побеждать.

Вернул ли я бы Неймара? Да, безусловно", - цитирует Роселя Mundo Deportivo.

Сегодня стало известно, что "ПСЖ" предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Неймар Барселона Месси Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Шюррле: Андре хочет быть рядом с семьей
Плетикоса: до сих пор думаю, что Каррера заслужил остаться в "Спартаке"
"Арсенал" хочет приобрести форварда "Валенсии" Морено
"Челси" заинтересован в подписании нападающего "Фрайбурга"
Тонни де Вильена впервые стал отцом
"Интер" летом рассчитывает заполучить форварда "Эвертона"
Аршавин: не понимаю, как можно на дорожке бегать, это же муторно
Бывший президент "Барселоны": Месси хочет играть с лучшими игроками мира. Я вернул бы Неймара
В "Шиннике" сообщили, что проблем с финансированием из-за ситуации с коронавирусом в клубе нет
Tuttosport: Милик готов перейти в "Ювентус"
Уткин: "Спартаку", что я люблю от всего сердца, всегда 15 лет 5
Алькантара может вернуться в "Барселону"
Руни признал атаку "Ливерпуля" лучшей в мире
Плетикоса: я один хорват, верил в сборную России перед ЧМ-18 больше, чем 140 млн россиян 2
Плетикоса: после долгого перерыва у многих футболистов будет риск получить травму
Черданцев: Дзюба - кумир миллионов детей 9
Хачериди пытался ударить судью в чемпионате Белоруссии 3
Владелец "Брайтона" - о досрочном чемпионстве в АПЛ: "Ливерпуль", бесспорно, этого заслуживает
Бывший вице-президент "Локомотива": ну а почему "Лацио" не может интересоваться Дзюбой? Артем хороший футболист
Черданцев - о VAR: судьи получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры 1
"Всю неделю буду выносить мусор". Гончаренко проиграл сыну в текбол (видео)
"ПСЖ" намерен предложить зарплату Неймару в 38 млн евро в год 2
"Реал" откажется от покупки Харри Кейна
"Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый". Кокорин - о Дзюбе 1
"Благодарен им за все то, что мне дали". Витиньо - о ЦСКА
"Цорн, выкупай, нам всё понятно!" Даже Аршавин не топтал наши ожидания так, как Шюррле 3
Кокорин: мы с Семаком в хороших отношениях, но сейчас не все он решает
Бывший директор "Анжи" рассказал, кому из тренеров не удалось справиться с авторитетом Это’О
"Когда приехали эти дебилы, я взял удар на себя". Саленко - о разговоре с полицией из-за нарушения самоизоляции 2
"Изменение ее в угоду личных интересов - пугающая ситуация". Жена Песьякова - о поправках в Конституции 3
Все новости