Бывший президент "Барселоны": Месси хочет играть с лучшими игроками мира. Я вернул бы Неймара

Экс-президент каталонского клуба Сандро Росель заявил, что вернул бы в "Барселону" бразильца Неймара.



Бразилец выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ".



В зимнее трансферное окно в СМИ сообщалось, что каталонцы летом хотят вернуть Неймара.



"Месси - лучший в истории. Он очень умен. Лионель хочет играть с лучшими футболистами мира в одной команде, чтобы побеждать.



Вернул ли я бы Неймара? Да, безусловно", - цитирует Роселя Mundo Deportivo.



Сегодня стало известно, что "ПСЖ" предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро.