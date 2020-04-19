Полностью рейтинг голкиперов выглядит следующим образом:
10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед");
9. Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити");
8. Мануэль Нойер ("Бавария");
7. Самир Ханданович ("Интер");
6. Петер Гулачи ("РБ Лейпциг");
5. Кейлор Навас ("ПСЖ");
4. Тибо Куртуа ("Реал");
3. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона");
2. Алисон ("Ливерпуль");
1. Ян Облак ("Атлетико").
Облак - лучший голкипер мира по версии FourFourTwo
Словенский голкипер мадридского "Атлетико" признан лучшим в мире по версии портала FourFourTwo.
Фото: AS
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