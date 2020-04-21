Об этом заявил агент Марк Иван Ле Мее, приближенный к окружению футболиста.
- Мбаппе хочет играть за "Реал", быть с Зиданом и стать лучшим нападающим в мире. При нормальном положении в мире можно было говорить о его переезде в Мадрид этим летом. Но в данный момент они не могут заплатить за него 300 млн евро, — приводит слова агента L`Equipe.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе может заменить Мане в "Ливерпуле".
С 2018 года 21-летний француз в рамках Лиги 1 провел за парижан 49 матчей и забил 51 гол. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Килиан провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.
Напомним, сейчас чемпионат Франции приостановлен из-за распространения коронавируса. На данный момент "ПСЖ" с 68-ю очками лидирует в турнирной таблице.
Из-за коронавируса "Реал" не купит Мбаппе этим летом
Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе в конце сезона должен был перейти в "королевский клуб", однако из-за пандемии коронавируса покупку пришлось отложить.
Фото: Eurosport
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