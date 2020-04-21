Из-за коронавируса "Реал" не купит Мбаппе этим летом

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе в конце сезона должен был перейти в "королевский клуб", однако из-за пандемии коронавируса покупку пришлось отложить.

Фото: Eurosport