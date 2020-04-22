Как сообщает As, 22 апреля депутаты испанского парламента проголосовали за продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая.
Напомним, почти все европейские чемпионаты были приостановлены из-за активного распространения COVID-19. В Испании число зараженных коронавирусом перевалило за 208 тысяч, более 21 тысячи человек скончалось.
Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая. Всего в нашей стране 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
В Испании матчи со зрителями могут быть отменены до 2021 года
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оповестил клубы Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий до 2021 года, в том числе и к запрету матчей с болельщиками на трибунах.
Фото: footballam.com
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