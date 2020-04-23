Дудек: Роналду высокомерен, но он нормальный парень

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Напомним, за Королевский клуб Дудек выступал с 2007 года по 2011-й. За "Реал" Роналду играл с 2008 года по 2018-й. На данный момент португалец защищает цвета "Ювентуса".- Роналду высокомерен, но за кулисами он нормальный парень. Суть в том, как люди воспринимают его.Как и Рауль, он эгоцентричен, жаждет соперничества и является победителем по натуре, - приводит слова Дудека Marca, ссылаясь на автобиографию бывшего голкипера.