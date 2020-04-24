Президент Ла Лиги: ни Неймар, ни Лаутаро не находятся в списке приоритетов "Барселоны"

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что в сложившейся ситуации каталонскому клубу не до больших трансферов.

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Ранее сообщалось, что игрок французского "ПСЖ" Неймар может вернуться в "Барселону" грядущим летом.- Сейчас клуб в первую очередь сосредоточен на возобновлении сезона.Они хотят снизить убытки, связанные с приостановкой сезона. Ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не находятся в списке приоритетов "Барселоны".У клуба нет возможностей оформить такие трансферы, сейчас это просто нереально , - приводит Goal слова функционера.