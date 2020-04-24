Президент Ла Лиги заявил, что в чемпионате будут вылетевшие даже в случае досрочного завершения сезона

- Мы не обсуждаем возможность расширения дивизиона.
Какие-то клубы всё равно будут понижены в классе, даже если сезон будет отменён из-за форс-мажорных обстоятельств, - сказал функционер в интервью Mundo Deportivo.
Отметим, что на данный момент в зоне вылета идут команды "Мальорка", "Леганес", а также "Эспаньол".
Ранее стало известно, что чемпионат Голландии будет досрочно прерван, а состав лиги не изменится.
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Фото: laliga
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