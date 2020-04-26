Иммобиле: Эмери попросил меня остаться, но затем посадил меня на лавку. Тогда я понял, что он ничего не понимает

Экс-форвард "Севильи" Чиро Иммобиле вспомнил эпизод карьеры в испанском клубе.
Фото: Getty Images
Я чувствовал себя некомфортно в "Севилье", мне редко давали шанс. Я хотел уйти в январе, но Эмери попросил меня остаться в команде. Я вышел на поле, забил два гола, но затем он посадил меня на лавку. Тогда я понял, что Эмери ничего не понимает, — рассказал итальянец в интервью El Desmarque.

30-летний Иммобиле выступал за "Севилью" в 2015 году. С 2016 года выступает за "Лацио", за который забил 94 гола в 131 матче. В нынешнем сезоне возглавляет гонку бомбардиров Серии А с 27 голами, опережая ближайшего преследователя Криштиану Роналду на шесть точных ударов.


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Теги: Лацио Севилья Эмери Иммобиле Серия А Ла Лига
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