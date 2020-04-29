Как сообщает Marca, 27-летний немецкий голкипер хочет получать 18 миллионов евро в год после уплаты налогов.
По информации источника, руководству "Барселоны" будет сложно выплачивать такую большую сумму в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Сообщается, что в клубе желают оставить тер Штегена, но не собираются этого делать любой ценой.
Ранее сообщалось, что на немецкого голкипера претендует мюнхенская "Бавария".
Напомним, что тер Штеген выступает в "Барселоне" с 2014-го года, перейдя их мёнхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету голкипера 34 матча за "сине-гранатовых" во всех турнирах, 34 пропущенных мяча и 11 матчей "на ноль".
Действующий контракт тер Штегена с клубом рассчитан до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает вратаря в 72 миллиона евро.
Тер Штеген хочет получать в "Барселоне" 18 миллионов евро в год
Стали известны требования Марка-Андре тер Штегена по новому контракту с "Барселоной".
Фото: Reuters
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