Тер Штеген хочет получать в "Барселоне" 18 миллионов евро в год

Стали известны требования Марка-Андре тер Штегена по новому контракту с "Барселоной".
Фото: Reuters
Как сообщает Marca, 27-летний немецкий голкипер хочет получать 18 миллионов евро в год после уплаты налогов.

По информации источника, руководству "Барселоны" будет сложно выплачивать такую большую сумму в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Сообщается, что в клубе желают оставить тер Штегена, но не собираются этого делать любой ценой.

Ранее сообщалось, что на немецкого голкипера претендует мюнхенская "Бавария".

Напомним, что тер Штеген выступает в "Барселоне" с 2014-го года, перейдя их мёнхенгладбахской "Боруссии" за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету голкипера 34 матча за "сине-гранатовых" во всех турнирах, 34 пропущенных мяча и 11 матчей "на ноль".

Действующий контракт тер Штегена с клубом рассчитан до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает вратаря в 72 миллиона евро.


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Теги: Примера Барселона тер Штеген
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