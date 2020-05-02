"Мы отложили этот вопрос". Тер Штеген рассказал, что не обсуждает с "Барселоной" новый контракт

Вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген признался, что пока не ведет с клубом обсуждений нового соглашения.

- Есть много более важных вещей, мы отложили этот вопрос – на данный момент переговоров нет, – рассказал тер Стеген в социальных сетях.



Отметим, что нынешний контракт вратаря с "Барселоной" рассчитан до лета 2022 года.



Ранее сообщалось, что немецкий футболист хочет получать 18 млн евро в год, а руководство клуба в свою очередь не готово платить такие деньги.