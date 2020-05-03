Неймар не хочет продлевать контракт с "ПСЖ", он намерен вернуться в "Барселону"

Форвард французского "ПСЖ" Неймар по-прежнему надеется вернуться в каталонский клуб.

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По информации Mundo Deportivo, бразилец отклонил новый контракт парижан с зарплатой 100 миллионов евро, чтобы ускорить трансфер в "Барселону". При этом Неймар отказывается от половины своей будущей зарплаты в "ПСЖ".



Текущий контракт бразильца действует до лета 2022 года.



В настоящий момент Неймар является самым дорогим футболистом в мире. В 2017 году форвард присоединился к французскому "ПСЖ". Сообщалось, что бразильский футболист самостоятельно выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, так как трансфер противоречил правилам финансового фейр-плей. На данный момент Неймар провел за французскую команду 80 игр и оформил 69 мячей.