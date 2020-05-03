Экс-президент "Барселоны": по делу Неймара, которое до сих пор открыто, для меня запросили пять лет тюрьмы

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель рассказал о том, что расследование по нему еще продолжается.

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- Из-за трансфера Неймара у меня появилось много врагов. По делу Неймара, которое до сих пор открыто, для меня запросили пять лет тюрьмы. Я не боюсь, - приводит слова Роселя Marca со ссылкой на La Sexta.



Каталонцы в 2013 году приобрели Неймара у бразильского "Сантоса" за 88,2 млн евро. Сумма вызвала подозрения у правоохранительных органов. На Роселя, который в то время был президентом "Барселоны", завели дело.



Функционер находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию 15 млн евро через офшоры. В конце февраля 2019 года он вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.



В настоящий момент Неймар является самым дорогим футболистом в мире. В 2017 году форвард присоединился к французскому "ПСЖ". Сообщалось, что бразильский футболист самостоятельно выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, так как трансфер противоречил правилам финансового фейр-плей. На данный момент Неймар провел за французскую команду 80 игр и оформил 69 мячей.