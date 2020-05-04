"Это нормальное явление". Дмитрий Черышев о том, почему его сын попал в список "Валенсии" на продажу

Отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий прокомментировал попадание российского футболиста в список игроков испанского клуба на продажу.
Фото: РИА Новости
Ранее стало известно, что "Валенсия" может продать Дениса Черышева.

"Валенсия" готова продать Черышева

- Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около 6-7 игроков. Начнем с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать.

Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств, - приводит "Матч ТВ" слова отца футболиста.

В текущем сезоне Черышев забил три гола и сделал два ассиста в 22-х матчах.


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Теги: Ла Лига Валенсия Черышев
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